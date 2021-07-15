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Глава МИД Абхазии отправился с визитом в Никарагуа

© AFP 2019 / MARVIN RECINOS
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210715/1032842899/Glava-MID-Abkhazii-otpravilsya-s-vizitom-v-Nikaragua.html

Никарагуа признала независимость Абхазии вслед за Россией в сентябре 2008 года, дипломатические отношения между странами существуют уже 12 лет.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отбыл с рабочим визитом в Республику Никарагуа в четверг 15 июля, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Абхазии.

© AP Photo / Esteban Felix
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Кове планирует встретиться с руководством страны для обсуждения вопросов двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества.

Кроме того, глава МИД Абхазии примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 42-й годовщине Сандинистской революции, говорится в сообщении.

Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, в 2009 году страны официально установили дипломатические отношения.

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