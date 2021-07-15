Глава МИД Абхазии отправился с визитом в Никарагуа

Никарагуа признала независимость Абхазии вслед за Россией в сентябре 2008 года, дипломатические отношения между странами существуют уже 12 лет.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отбыл с рабочим визитом в Республику Никарагуа в четверг 15 июля, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Абхазии.

Кове планирует встретиться с руководством страны для обсуждения вопросов двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества.

Кроме того, глава МИД Абхазии примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 42-й годовщине Сандинистской революции, говорится в сообщении.

Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, в 2009 году страны официально установили дипломатические отношения.