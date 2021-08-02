Академик РАН рассказал о невосприимчивости некоторых людей к COVID-19

В настоящее время исследования о повышенной защите от коронавируса продолжаются в активной фазе, к осени планируется получить более масштабный результат.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Академик РАН Арег Тотолян в интервью газете "Известия"назвал причины повышенной защиты от COVID у некоторых людей, среди них высокое содержание лимфоцитов в крови. Об этом сообщает РИА Новости.

"Напряженный научный поиск привел нас к довольно интересным находкам: повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Есть и другие факторы, но по ним исследования только начинаются", - сказал Тотолян, добавив, что перечисленные причины не носят абсолютный характер.

Ученый отметил, что если в организме высокий уровень молекул, которые обладают прямым противовирусным действием, то риск заражения снижается. Кроме того, люди, обладающие генами, которые кодируют иммунный ответ, также невосприимчивы к коронавирусу. При этом уточняется, что существует ген, предрасполагающий к болезни.

"Хочу подчеркнуть, что найденные генетические маркеры относятся к жителям Северо-Запада, так как гены, кодирующие иммунный ответ, зависят от национальных, этнических факторов и, как следствие, имеют региональные особенности", - добавил Тотолян.

Кроме того, перенесенная болезнь приводит к постковидному синдрому, на который указывает сниженное число лимфоцитов в плазме крови. Тотолян уточнил, что больные со сниженным числом лимфоцитов переносят коронавирус в более тяжелой форме.