Путин одобрил подписание соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

Министерству иностранных дел России поручено подписать от имени РФ соглашение с Южной Осетией.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.

Согласно первой статье соглашения, "граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны".

По пятому пункту соглашения, лица, имеющие двойное гражданство, проходят военную службу там, где проживают постоянно на момент призыва. Кроме того, граждане с двойным гражданством, прошедшие военную службу в одной из сторон соглашения, освобождаются от еще одного призыва в другой.

Абхазия в одностороннем порядке на законодательном уровне установила двойное гражданство с Россией в ноябре 2002 года. После признания Москвой в 2008 году независимости Абхазии процесс оформления российского гражданства жителям республики был приостановлен до подписания соответствующего межгосударственного соглашения.