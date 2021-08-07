СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Три улицы Сухума переименованы, согласно распоряжению главы администрации столицы Беслана Эшба. Об этом сообщается на сайте администрации.
Адресные номера на следующих переименованных улицах сохраняются:
- проезд Северный стал улицей имени Дмитрия Илларионовича Гамгия - улица Д. Гамгия,
- улица Спортивная стала улицей имени Али Минкаиловича Алиева - улица А. Алиева,
- улица Речная стала улицей имени Гайдара Шаабановича Язычба - улица Г. Язычба.
Отделу градостроительного регулирования и архитектуры, отделу землеустройства, отделу муниципального хозяйства, МУ "Бюро технической инвентаризации города Сухум" поручено внести соответствующие изменения в учетно-инвентаризационные данные, техническую, правовую и иную документацию.