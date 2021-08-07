Три улицы Сухума переименованы

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Бибилов назвал кощунственным призыв отозвать признание Абхазии и Южной Осетии В Цхинвале проходит встреча делегаций Абхазии и Южной Осетии. Абхазская делегация прибыла в республику для участия в траурных мероприятиях, приуроченных к годовщине войны в августе 2008 года. 44

В Цхинвале прошла встреча президентов Бжания и Бибилова В настоящее время проходит встреча в расширенном формате с участием абхазской делегации и представителей руководства Южной Осетии. 69