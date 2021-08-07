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Три улицы Сухума переименованы

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Глава столицы Беслан Эшба подписал распоряжении о переименовании улиц в соответствии с решением Сухумского городского собрания.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Три улицы Сухума переименованы, согласно распоряжению главы администрации столицы Беслана Эшба. Об этом сообщается на сайте администрации. 

Адресные номера на следующих переименованных улицах сохраняются: 

  • проезд Северный стал улицей имени Дмитрия Илларионовича Гамгия - улица Д. Гамгия,
  • улица Спортивная стала улицей имени Али Минкаиловича Алиева - улица А. Алиева,
  • улица Речная стала улицей имени Гайдара Шаабановича Язычба - улица Г. Язычба.

Отделу градостроительного регулирования и архитектуры, отделу землеустройства, отделу муниципального хозяйства, МУ "Бюро технической инвентаризации города Сухум" поручено внести соответствующие изменения в учетно-инвентаризационные данные, техническую, правовую и иную документацию. 

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