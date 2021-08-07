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Ученые обнаружили биомаркер тяжелого течения COVID-19

© Sputnik / Максим Захаров
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Исследование проводилось с использованием 400 образцов крови здоровых людей и переболевших коронавирусом.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Американские ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что уровень содержания аминоспирта сфингозина может предсказать, в какой форме пациент перенесет коронавирусную инфекцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

© Sputnik / Акоп Кущян
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Медикам пришлось проверить почти 400 образцов сыворотки крови здоровых людей и пациентов, в разной степени переболевших COVID-19.

Они установили, что при повышенной концентрации сфингозина, а также белка, участвующего в его производстве, кислой церамидазы (AC), наблюдается бессимптомное течение инфекций.

Низкий уровень сфингозина, наоборот, посчитали серьезной предпосылкой к разным проявлениям болезни.

Помимо этого, исследователи обнаружили, что у тех, кто перенес COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых.

Ученые уверены, что этот маркер позволит с точностью до 99% определять степень тяжести болезни.

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