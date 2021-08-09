"Талибан" заявил, что власти потеряли контроль над ситуацией в Афганистане

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Ситуация в Афганистане полностью вышла из-под контроля правительства, Мазари-Шариф скоро перейдет в руки талибов, об этом заявил РИА Новости официальный представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахед.

"Ситуация полностью вышла из-под их (правительства - прим.) контроля, наши силы продвигаются с умеренной скоростью, и Мазари-Шариф вскоре падет. Мы стараемся также спокойно продвигаться в другие оставшиеся города", - сказал Муджахед.

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.

Талибы 6 августа заявили, что захватили Зарандж - административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана.

*террористическая организация, запрещена в России.