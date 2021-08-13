Биржевая цена бензина АИ-92 в России второй день бьет рекорды

Стоимость бензина марки АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла в пятницу на 0,7% и достигла нового рекорда в 58 456 рублей за тонну.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Цена бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже второй день подряд обновляет исторический максимум, сообщает РИА Новости по данным торгов.

Бензин Аи-95 торгуется вплотную к своему рекордному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксировано 22 июля. По итогам торгов в пятницу цена марки выросла на 0,8% и составила 59 930 рублей за тонну.

Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца 2020 года. Летом 2021 года цены на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта. Такая ситуация на топливном рынке России сложилась из-за повышенного спроса на бензин ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.

Минэнерго России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видят поводов для ажиотажного спроса на бирже. По данным Минэнерго, производства нефтепродуктов на НПЗ достаточно для полного удовлетворения текущего спроса в России, удовлетворение внутреннего спроса на топливо для нефтяных компаний в приоритете.