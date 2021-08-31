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В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за смерчей

© Sputnik / Михаил Мордасов
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Sputnik Абхазия
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Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за опасности формирования смерчей над морем до утра 3 сентября, сообщает пресс-служба администрации курорта.

"По прогнозам метеорологов, в период с 12 до 14 часов 31 августа, а также в течение суток 1 и 2 сентября, ночью и утром 3 сентября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 29 августа, в Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за жары. В настоящее время на курорте пасмурно.

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