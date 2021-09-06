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В России могут начать применять альтернативные схемы лечения COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210906/1033158830/V-Rossii-mogut-nachat-primenyat-alternativnye-skhemy-lecheniya-COVID-19.html

На сегодняшний день в России действует 11-я версия методических рекомендаций, которая была опубликована в мае 2021 года.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. В новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса могут быть добавлены альтернативные схемы лечения, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Имеется в виду применение недавно зарегистрированных препаратов, а также препаратов офф-лейбл, в инструкции которых пока не указано, что они помогают от коронавируса, но есть данные об этом.

"В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках", - рассказал замглавы Минздрава.

В настоящее время специалисты министерства здравоохранения России завершают работу над новой 12-й версией методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. Действующие сейчас рекомендации были опубликованы в мае этого года.

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