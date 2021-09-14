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От суворовца до генерала армии: памяти Виктора Казанцева

© Sputnik / Владимир Родионов
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Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Герой России Виктор Казанцев скончался во вторник 14 сентября.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Герой России генерал армии Виктор Казанцев умер на 76-м году жизни в результате продолжительной и тяжелой болезни. Об этом пишет пресс-служба ЮВО.

"Трудная, суровая, но интересная судьба выпала Виктору Германовичу Казанцеву. Из своих 75 лет — 65 лет он провел в строю, пройдя путь от суворовца до генерала армии", - говорится в сообщении.

Своим трудолюбием, настойчивостью в достижении поставленных целей он сумел воплотить полученные знания в бесценный боевой опыт, который позволил Виктору Германовичу занять место в строю выдающихся военачальников современности.

© Foto / Валерий Матыцин
Скончался бывший командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев

Среди генералов сегодняшней России Виктор Германович Казанцев — одна из ярких и крупных личностей. Его известность и популярность вышли далеко за рамки армейской среды в 1999 году, во время операции армии в Дагестане против чеченских боевиков.

Президент России поручил командующему войсками СКВО генерал-полковнику Казанцеву возглавить объединенную группировку Федеральных сил.

В той ситуации он, как опытнейший, мужественный и решительный военачальник, смог взять всю полноту ответственности на себя. Казанцев блестяще провел операцию. В течение трех недель боевики были разгромлены и вытеснены за пределы Дагестана.

Его офицерская служба отмечена 16 государственными наградами, в числе которых, кроме Звезды Героя, четыре боевых ордена.

Бесценный опыт генерала армии Казанцева, его жизненная мудрость, государственный подход к решению важных задач были востребованы в должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе.

В короткий срок им была решена главная проблема - приведение региональных законодательств в соответствие федеральному. В условиях бушевавшего тогда "парада суверенитетов" сделать это было непросто. Так же успешно решались им другие задачи, поставленные президентом России.

Виктор Германович до последнего дня своей жизни оставался в строю надежных защитников Отечества. Являясь главным военным инспектором Минобороны России, он являлся наставником для молодого поколения офицеров, готовил достойную смену ветеранам.

 

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