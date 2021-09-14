Названо число туристов, отдохнувших в Сочи с начала года

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Ранее мэр Сочи заявлял, что город готов к росту турпотока и планирует принять в 2021 году около 6,5 миллиона гостей.
СУХУМ, 14 сен - Sputnik. С начала 2021 года в Сочи побывало 5,5 миллиона туристов, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.
Глава курорта подчеркнул, что как только в Сочи были соблюдены все правила Роспотребнадзора в мае 2021 года, число гостей увеличилось.
По словам Копайгородского, сочинский аэропорт в августе 2021 года принял восьмимиллионного пассажира, а через железнодорожный вокзал прошло около шести миллионов прибывающих.