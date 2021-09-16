Абхазия названа перспективным рынком экспорта молочной продукции из Москвы

Лидерами экспорта за рубеж являются сыры и творог, а также молоко, сливки и йогурты производства московских компаний.

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Эксперты назвали Абхазию перспективным рынком для увеличения объемов экспорта московскими компаниями, пишет РИА Новости.

В число перспективных рынков также включены Армения, Узбекистан и Белоруссия.

При этом отмечается, что сотрудничество московских компаний с этими странами осложняется обязательными условиями качественной транспортировки, поскольку для перевозки молочной продукции, относящейся к скоропортящимся товарам, на дальние расстояния необходимо специальное оборудование.

На сайте мэра российской столицы сообщается, что в первом полугодии 2021 года экспорт молочной продукции Москвы увеличился почти на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,07 миллиона долларов. Доля Москвы в общероссийском экспорте выросла с 8% (2019 год) до 12,6% (2021).

Лидеры экспорта столичного производства за рубеж:

сыры и творог в первом полугодии 2021 года их экспортировали на сумму 7,77 миллиона долларов,

молоко и сливки, которых отправили за границу на 2,47 миллиона долларов,

кисломолочные продукты, в том числе йогурты, на сумму 6,12 миллиона долларов.

Покупателями московской молочной продукции в 2021 году стали 25 стран, среди главных стран-импортеров Казахстан, Беларусь, Киргизия и Азербайджан.