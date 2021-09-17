В России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Гражданам России предстоит определить новый состав Госдумы. Проголосовать на выборах можно и в Абхазии, в воскресенье в республике откроются девять избирательных участков.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Избирательные участки начали работу в ряде регионов России, в том числе в Москве и центральной части страны, сообщает РИА Новости.

Выборы будут проходить три дня с 17 по 19 сентября, россияне выберут депутатов Госдумы восьмого созыва, представителей 39 региональных и местных парламентов и глав девяти регионов. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 каждый день.

Участки для голосования на выборах открылись в 08:00 по московскому времени в столице, а еще ранее на Урале и в ряде регионов Поволжья, на Дальнем Востоке и в Сибири, в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкирии и Пермском крае, в Удмуртии, Самарской, Астраханской и Ульяновской областях.

Всего на единый день голосования назначено свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах Российской Федерации, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

В Москве откроются 3 486 участков, в том числе четыре ковидных госпиталя и три УИК дистанционного электронного голосования. При этом, участки в стационарах и ковидных госпиталях будут работать только 19 сентября, остальные участки будут открыты все три дня.

По всей стране откроются почти 96 тысяч избирательных участков, 93,5 тысячи из них постоянных, и около 2,5 тысячи участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. Проголосовать смогут также пациенты больниц, находящихся с коронавирусом в "красных зонах".

В этом году, по решению ЦИК, жители семи регионов смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В Москве оно пройдет на собственной платформе, а в шести других регионах – на федеральной.

Россияне своим голосованием определят новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

На выборы зарегистрировались 23 политические партии, которые выдвинули почти 74 тысячи кандидатов. Согласно данным ЦИК, в состав 14 зарегистрированных федеральных списков кандидатов, выдвинутых партиями, в итоге включены 3 812 кандидатов. В одномандатных избирательных округах зарегистрированы 2 020 кандидатов, 10 из которых самовыдвиженцы.

Согласно жеребьевке, в бюллетене партии располагаются в таком порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.