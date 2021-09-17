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Врач объяснила особенности течения гриппа сразу после COVID-19

© Fotolia / Viacheslav Iakobchuk
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https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210917/1033221501/Vrach-obyasnila-osobennosti-techeniya-grippa-srazu-posle-COVID-19.html

Влияет ли перенесенный COVID-19 на тяжесть последующих вирусных заболеваний рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Ирина Ярцева.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Коронавирусная инфекция воздействует на самые разные системы организма, сразу после выздоровления от COVID-19 человек еще ослаблен и может оказаться более уязвимым для таких патогенов, как вирусы гриппа, чем до болезни, рассказала иммунолог Ярцева в интерьвю радио Sputnik.

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© Sputnik / Виталий Белоусов
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Однако пока нет достоверных данных, подтверждающих, что люди, переболевшие COVID-19, тяжелее переносят другие инфекции, добавила она.

По словам врача, люди могут тяжелее переносить любое вирусное заболевание, если еще не восстановились после коронавирусной инфекции и в случае, если легкие сильно пострадали.

"Если было мощное поражение легких, можно потом тяжелее болеть какими-то заболеваниями. Если человек еще не успел восстановиться и сразу заболевает, например, гриппом, предполагаю, что он может более ярко болеть, тяжелее переносить инфекцию", – сказала Ярцева.

По мере восстановления организма после перенесенного COVID-19 иммунитет снова укрепляется, продолжила она.

"Коронавирус, как и любой другой вирус, влияет на иммунную систему в момент болезни, но потом человек восстанавливается. Раз он смог пережить коронавирус, иммунная система через какое-то время приобретает новые, более сильные свойства. Если организм преодолел контакт с болезнью, можно считать, что иммунная система в будущем только укрепляется", – отметила врач.

Чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусной инфекцией и гриппом, нужно пройти вакцинацию, считает врач-терапевт.

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