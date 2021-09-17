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Защитникам и жителям блокадного Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

© Sputnik / Anatoliy Garanin
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210917/1033224361/Zaschitnikam-i-zhitelyam-blokadnogo-Leningrada-vyplatyat-po-50-tysyach-rubley.html

Выплаты получат граждане России, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", проживающие в том числе и в Абхазии.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.

"В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья", - говорится в документе.

Путин поручил правительству обеспечить финансирование расходов, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты.

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