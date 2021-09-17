Президент Южной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму России

Россияне избирают Госдуму восьмого созыва, глав девяти регионов, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах депутатов Госдумы России, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Бибилов отдал свой голос на избирательном участке, расположенном на территории российского посольства в Цхинвале.

"Голосовал за сильную Россию", - сказал он, опустив бюллетень в урну.

Принять участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы - долг каждого россиянина, проживающего в Южной Осетии, считает президент республики.

"Это знак глубокого уважения к России и политическим процессам, которые там проходят. И, во-вторых, это наша благодарность России за помощь и поддержку. Поэтому еще раз призываю, чтобы наши граждане пришли и исполнили свой конституционный долг. Время есть, чтобы люди смогли это сделать", - сказал Бибилов, отметив, что России важен голос каждого избирателя.

В Южной Осетии открыты 10 избирательных участков, они работают с 8:00 до 20:00.

С 17 по 19 сентября впервые в истории России проходят трехдневные выборы в Госдуму. Проголосовать на выборах можно и в Абхазии, в воскресенье в республике откроются девять избирательных участков.