23:12 18 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.56
  • EUR85.46
Поиск
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России

Явка на выборах в Госдуму по России превысила 31 процент

© Sputnik / Александр Пирагис
Новости
Получить короткую ссылку
33 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/12/1033233576.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210918/1033233604/Yavka-na-vyborakh-v-Gosdumu-po-Rossii-prevysila-31-protsent.html

Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00.

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Явка на выборах в Государственную думу России во второй день голосования превысила превысила 31 процент, сообщил Центризбирком.

"Явка <...> по состоянию на 20:00 по Москве составила 31,51%", — заявили в ЦИК. Этот показатель не учитывает дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.

Демонстрация подготовки к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ)
© Sputnik / Максим Блинов
За выборами в Госдуму следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению

Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

Девять участков для голосования на выборах в Госдуму России будут открыты в Абхазии 19 сентября.

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, будут открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 19 сентября.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победители и финалисты конкурса Ocean Photographer of the Year 2021
Открытие памятника врачам — борцам с коронавирусом в Москве
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться