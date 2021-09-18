Явка на выборах в Госдуму по России превысила 31 процент

Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00.

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Явка на выборах в Государственную думу России во второй день голосования превысила превысила 31 процент, сообщил Центризбирком.

"Явка <...> по состоянию на 20:00 по Москве составила 31,51%", — заявили в ЦИК. Этот показатель не учитывает дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.

Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

Девять участков для голосования на выборах в Госдуму России будут открыты в Абхазии 19 сентября.

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, будут открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 19 сентября.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.