Четыре пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 61 человека из 268 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Четыре пациента с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Три пациента умерли в российском военном госпитале, развернутом в Сухуме, - двое мужчин 1959 и 1963 года рождения и женщина 1958 года рождения.

В Гагрской больнице скончалась женщина 1934 года рождения.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 пациента, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 11, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 68 пациентов, 9 человек в тяжелом состоянии здоровья.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 26719 человек. Зарегистрировано 401 летальный случай. Выздоровели 22034 человека.