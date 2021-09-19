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Работа Информационного центра ЦИК РФ

Лишены должностей три председателя участковых комиссий в России, где были вбросы

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (23)
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https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210919/1033236976/Lisheny-dolzhnostey-tri-predsedatelya-uchastkovykh-komissiy-v-Rossii-gde-byli-vbrosy.html

Голосование на выборах в Государственную Думу Российской Федерации в этом году проходит с 17 по 19 сентября

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Трех председателей участковых комиссий, где был вброс бюллетеней на выборах, уже освободили от должностей, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Лишились постов руководители УИКов в республике Адыгея, Брянской и Кемеровской области.

Всего к этому моменту ЦИК официально подтвердил случаи вбросов в шести регионах. Помимо указанных, это Ивановская, Московская и Саратовская области.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

По данным на 10:00, явка по стране составила 35,69 процента.

Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (23)

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