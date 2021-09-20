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Путин выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в Перми

© Sputnik / Алексей Романов
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Стрельба в Пермском госуниверситете произошла в понедельник утром. По предварительным данным, погибли не менее восьми человек, около 20 ранены.

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным, потерявшим близких в результате трагедии в университете в Перми, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

© Sputnik / Алексей Романов
Восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете

"Президенту было доложено о происходящем в Перми, в университете. Он дал поручение председателю правительства Мишустину направить министров (Валерия) Фалькова и (Михаила) Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии", - сообщил журналистам Песков.

В результате стрельбы, по предварительным данным, восемь человек погибли, около 20 ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Стрелявший и сам студент вуза, в котором он открыл огонь, сообщается, что оружие он получил законным путем. В настоящее время он задержан.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.

После инцидента занятия в университете, а также школах, техникумах и колледжах поблизости отменены. В образовательных учреждениях усилят все меры безопасности.

 

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