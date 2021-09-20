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Более 10 тысяч жителей Южной Осетии проголосовали на выборах в Госдуму

© Sputnik / Павел Лисицын
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Выборы в Госдуму - 2021 (35)
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Голосование на выборах в Госдуму в Южной Осетии проходило в течение трех дней с 17 по 19 сентября, в республике были открыты 10 избирательных участков.

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Более 11 тысяч граждан России в Южной Осетии проголосовали на выборах депутатов Государственной думы, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на консульский отдел Посольства России в республике.

© Sputnik / Марианна Кубрава
Тринадцать тысяч избирателей проголосовало в Абхазии на выборах в Госдуму

В течение трех дней на территории республики работали 10 избирательных участков - шесть в Цхинвале и четыре в районах.

"Большая часть протоколов обработана. По предварительным данным можно отметить, что более 11 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму России на территории Южной Осетии. Наиболее активным среди избирателей был третий день голосования", - сказал заведующий консульским отделом российского посольства Сергей Алексеев.

По его словам, никаких замечаний и неординарных ситуаций в ходе выборов зафиксировано не было.

Граждане России, проживающие в Абхазии, выбирали депутатов Госдумы 19 сентября, всего в голосовании приняли участие 13 тысяч избирателей.

По предварительным итогам после обработки 99% протоколов, в Госдуму проходят пять партий: "Единая Россия" (49,83% голосов), КПРФ (18,94%), ЛДПР (7,52%), "Справедливая Россия - за правду" (7,47%), и "Новые люди" (5,33%). 

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Выборы в Госдуму - 2021 (35)

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