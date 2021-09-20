По сюжету картины, Чебурашка - не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далекой стране, чудесным образом он попадает в маленький город у моря, где его ждут удивительные встречи.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Съемки полнометражного фильма про Чебурашку начались в Сочи, в нем герой предстанет в виде настоящего зверя, а не игрушки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип".

"Съемки долгожданной полнометражной истории про легендарного ушастого героя — фильма "Чебурашка" студий Yellow, Black and White и Start при участии киностудии "Союзмультфильм", телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС — начались в Сочи. Для создания атмосферы сказочного безвременья авторы фильма выбрали живописные локации: парк "Дендрарий", морская набережная, санаторий "Орджоникидзе". Съемки также пройдут в Кисловодске и Пятигорске. После съемок натуры группа продолжит снимать в декорациях в Москве", - говорится в сообщении пресс-службы.

Режиссер картины - Дмитрий Дьяченко, который снял "О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь". Роль Гены, который в полном метре будет не совсем крокодилом, исполнит Сергей Гармаш.

"В простой истории про потерявшегося экзотического зверька заложено гораздо больше смыслов, чем можно ожидать. Это история о поиске семьи, друзей, но скорее, это глубокая история о родителях и детях, история о прощении. Сценарий получился смешной, остроумный и при этом очень трогательный. Я уверен, что этот фильм будет интересен и детям, и взрослым, особенно тем, кто жил в Советском Союзе, вырос с оригинальным мультфильмом про Чебурашку. Это фильм – дань памяти нашему детству, нашим родителям, дань памяти ушедшей эпохе", - сказал Дьяченко, которого процитировали в пресс-службе.

Гармаш в свою очередь отметил, что новый Чебурашка остался практически таким же, каким он знаком зрителям советского мультфильма.

"Пожалуй, это единственный аутентичный персонаж фильма, который из двухмерного анимационного пространства попадает в кино. Остальных героев играют люди, но отдельные черты персонажей и имена, думаю, многим покажутся знакомыми. Мне кажется, у нас получится необыкновенный проект, местами неожиданный, поэтому обязательно посмотрите его в кино", - добавил Гармаш.

По сюжету картины, Чебурашка - не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далекой стране. Удивительным образом он попадает в маленький город у моря, где встречает самых разных героев, среди которых необщительный старик, не умеющий разговаривать мальчик и его мама, странная тетя, которая хочет купить Чебурашку своей внучке, и многие другие.

Ранее пресс-служба "Союзмультфильма" сообщала, что полнометражный художественный фильм о Чебурашке планируется к выходу 1 января 2023 года.