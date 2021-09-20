Путин продлил продовольственное эмбарго против стран, введших санкции к России

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин продлил на 2022 год специальные экономические меры, введенные в ответ на санкции ряда стран против России, и заключающиеся в запрете поставок из них определенной продовольственной продукции.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

Правительству поручено обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление мер, необходимых для реализации указа.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала и свои ответные меры.

Правительство РФ сначала утвердило перечень запрещенных к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия и королевство Норвегия. Позднее, в августе 2015 года, Россия распространила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, а с 1 января 2016 года - на Украину. А с 2021 года в связи с Brexit в список стран была включена отдельно Великобритания.