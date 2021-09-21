Стали известны итоговые результаты выборов в Госдуму

Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября, явка по стране превысила 51 процент.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Центральная избирательная комиссия России обработала 100 процентов протоколов на выборах в Госдуму, и, согласно подсчетам, партия "Единая Россия" победила, набрав 49,82% голосов, сообщает РИА Новости.

На втором месте КПРФ с 18,93%, на третьем – ЛДПР с 7,55%.

В пятерку лидеров вошли также партии "Справедливая Россия – за правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).

Таким образом, по федеральному округу в Госдуму проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный электоральный барьер.

Кроме того, по одномандатным округам в нижнюю палату парламента в общем счете проходят представители семи политических движений и самовидвиженцы.

Отмечается, что кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в Госдуму, кандидаты от КПРФ – в девяти, от "Справедливой России – За правду" – в восьми. У ЛДПР два победителя, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста – по одному.

В Госдуму также прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое – в Москве (координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов), один в Адыгее (Владислав Резник) и один в Крыму (Леонид Бабашов).

Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября, явка по стране превысила 51 процент. На думских выборах голосовали также жители Абхазии и Южной Осетии, имеющие российское гражданство. В Абхазии на выборы пришли 13 тысяч избирателей, в Южной Осетии – одиннадцать тысяч.

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