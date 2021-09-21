Россия возобновляет авиасообщение еще с четырьмя странами

Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами с 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, перелеты стали возобновляться с августа прошлого года.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в ряд уже открытых стран - Венгрию, Казахстан и Катар, сообщает РИА Новости.

"Рейсы Москва - Багдад будут выполняться два раза в неделю, Москва - Мадрид и Москва - Барселона по четыре раза в неделю, Москва - Малага и Москва - Аликанте по два раза в неделю. Самолеты в Кению будут летать по маршруту Москва - Найроби с частотой два рейса в неделю, в Словакию - по маршруту Москва - Братислава с частотой четыре рейса в неделю и Санкт-Петербург - Братислава с частотой два рейса в неделю. Кроме того, возобновляются полеты в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы", – отмечается в сообщении.

Также Россия увеличивает число полетов в Венгрию и Казахстан. Рейсы в Катар по маршруту Сочи - Доха будут совершаться один раз в неделю.

С началом пандемии коронавируса, в конце марта 2020 года, Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.

К настоящему времени из России разрешено летать в 59 стран.