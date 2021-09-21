Эксперт: подпитка антивакцинального лобби в России идет из-за рубежа

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, часть публикаций такого толка проплачена, так считает президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Совершенно очевидно, что есть подпитка антивакцинального лобби и из-за рубежа, по крайней мере, анализ сайтов и различных социальных сетей показывает, что очень много антивакцинальных публикаций, они оплачиваемые, а если они оплачиваемые, значит, есть заинтересованные люди", - заявила Намазова-Баранова.

Такое заявление педиатр сделала на пресс-конференции об образовательных проектах Союза педиатров России в МИА "Россия сегодня".