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Эксперт: подпитка антивакцинального лобби в России идет из-за рубежа

© Sputnik / Максим Богодвид
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Антивакцинальные настроения, бытующие в России, имеют иностранное происхождение, считает эксперт.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Подпитка антивакцинального лобби идет из-за рубежа, часть публикаций такого толка проплачена, так считает президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Совершенно очевидно, что есть подпитка антивакцинального лобби и из-за рубежа, по крайней мере, анализ сайтов и различных социальных сетей показывает, что очень много антивакцинальных публикаций, они оплачиваемые, а если они оплачиваемые, значит, есть заинтересованные люди", - заявила Намазова-Баранова.

Такое заявление педиатр сделала на пресс-конференции об образовательных проектах Союза педиатров России в МИА "Россия сегодня".

 

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