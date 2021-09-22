Российские эксперты оценили опасность изменения штамма "дельта"

Основными особенностями дельта-штамма являются более короткий инкубационный период и повышенная нагрузка на организм человека.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Коронавирусная инфекция в дальнейшем будет меняться, скорее всего, за счет появления ответвлений линии "дельта", заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

При этом специалисты утверждают, что штамм "дельта", вероятно, не станет более опасным.

"Скорее всего, и мы это видим уже сейчас, пока новые варианты будут в виде ответвлений линии "дельта". Такие штаммы будут иметь новые мутации, причем не только в гене S-белка, которые могут давать патогену преимущество по сравнению с тем вариантом "дельты", который существует сегодня", — сказал Хафизов.

Зарубежные ученые публикуют данные о том, что "дельта" практически исчерпал себя и едва ли может дать жизнь еще более опасным штаммам.

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".

Среди основных особенностей дельта-штамма — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека.