Первые участники "Формулы-1" прибыли в Сочи

С 22 сентября рейсами бизнес-авиации начнут прибывать звезды мировых автогонок для участия в "Формуле-1", которая будет проходить в Сочи с 23 по 26 сентября.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Пять авиарейсов с обслуживающим и техническим персоналом команд "Формулы-1" прибыли на сегодняшний день в Сочи из Италии, Швейцарии, Великобритании, сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

На них прилетели спортивный менеджмент, обслуживающий и технический персонал "Ferrari", "Mercedes" и других команд. Первый рейс прибыл из Великобритании.

Краснодарскими таможенниками проведен таможенный контроль в отношении порядка десяти тонн багажа. Гости привезли с собой спортивную форму и спортинвентарь. Таможенный контроль прошли более 800 человек.

В г. Сочи прибыли первые участники «Формулы-1» © Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни

В г. Сочи прибыли первые участники «Формулы-1» © Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни

В г. Сочи прибыли первые участники «Формулы-1» © Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни 1 / 3 © Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни В г. Сочи прибыли первые участники «Формулы-1»

На этой неделе планируют прибыть еще порядка пяти авиарейсов с болельщиками, персоналом "Формулы-1", спортсменами, представителями иностранных СМИ.

Таможенным постом Аэропорт Сочи Краснодарской таможни осуществлен выпуск порядка 600 тонн грузов стоимостью свыше 200 миллионов долларов - это болиды, запасные части, телекоммуникационное, офисное и гаражное оборудование, оборудование для трансляции гонок команд "Ferrari", "Merсedes", "McLaren", "Honda".