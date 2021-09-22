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Первые участники "Формулы-1" прибыли в Сочи

© Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210922/1033258827/Pervye-uchastniki-Formuly-1-pribyli-v-Sochi-.html

С 22 сентября рейсами бизнес-авиации начнут прибывать звезды мировых автогонок для участия в "Формуле-1", которая будет проходить в Сочи с 23 по 26 сентября.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Пять авиарейсов с обслуживающим и техническим персоналом команд "Формулы-1" прибыли на сегодняшний день в Сочи из Италии, Швейцарии, Великобритании, сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

На них прилетели спортивный менеджмент, обслуживающий и технический персонал "Ferrari", "Mercedes" и других команд. Первый рейс прибыл из Великобритании.

Краснодарскими таможенниками проведен таможенный контроль в отношении порядка десяти тонн багажа. Гости привезли с собой спортивную форму и спортинвентарь. Таможенный контроль прошли более 800 человек.

  • В г. Сочи прибыли первые участники «Формулы-1»
    © Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни
  • В г. Сочи прибыли первые участники «Формулы-1»
    © Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни
  • В г. Сочи прибыли первые участники «Формулы-1»
    © Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни
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© Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни
В г. Сочи прибыли первые участники «Формулы-1»

На этой неделе планируют прибыть еще порядка пяти авиарейсов с болельщиками, персоналом "Формулы-1", спортсменами, представителями иностранных СМИ.

Таможенным постом Аэропорт Сочи Краснодарской таможни осуществлен выпуск порядка 600 тонн грузов стоимостью свыше 200 миллионов долларов - это болиды, запасные части, телекоммуникационное, офисное и гаражное оборудование, оборудование для трансляции гонок команд "Ferrari", "Merсedes", "McLaren", "Honda".

 

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