Первые участники "Формулы-1" прибыли в Сочи

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Пять авиарейсов с обслуживающим и техническим персоналом команд "Формулы-1" прибыли на сегодняшний день в Сочи из Италии, Швейцарии, Великобритании, сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
На них прилетели спортивный менеджмент, обслуживающий и технический персонал "Ferrari", "Mercedes" и других команд. Первый рейс прибыл из Великобритании.
Краснодарскими таможенниками проведен таможенный контроль в отношении порядка десяти тонн багажа. Гости привезли с собой спортивную форму и спортинвентарь. Таможенный контроль прошли более 800 человек.
- В г. Сочи прибыли первые участники «Формулы-1»© Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни
- В г. Сочи прибыли первые участники «Формулы-1»© Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни
- В г. Сочи прибыли первые участники «Формулы-1»© Foto / пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни
На этой неделе планируют прибыть еще порядка пяти авиарейсов с болельщиками, персоналом "Формулы-1", спортсменами, представителями иностранных СМИ.
Таможенным постом Аэропорт Сочи Краснодарской таможни осуществлен выпуск порядка 600 тонн грузов стоимостью свыше 200 миллионов долларов - это болиды, запасные части, телекоммуникационное, офисное и гаражное оборудование, оборудование для трансляции гонок команд "Ferrari", "Merсedes", "McLaren", "Honda".