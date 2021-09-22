Песков ответил на вопрос о самоизоляции Путина

Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении 14 сентября.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может сказать, сколько глава государства Владимир Путин пробудет на самоизоляции, но подчеркнул, что на сути рабочего процесса это не сказывается. Об этом пишет РИА Новости.

"Нет, пока точно вам не могу сказать, но я еще раз повторяю, вы видите: график идет достаточно заполненный, поэтому сути рабочего процесса никоим образом не затрагивает и не меняет", – ответил Песков журналистам на вопрос о том, когда президент выйдет с изоляции.

По его словам, на этой неделе в основном мероприятия будут проходить в режиме видеоконференции.

14 сентября Путин заявил, что из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции в его окружении он должен в течение определенного времени соблюдать режим самоизоляции.

Путин рассказал, что в его окружении заболели коронавирусом несколько десятков человек. По его словам, с одним из заболевших сотрудников он общался целый день.