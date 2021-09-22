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Посольство России в Абхазии назвало дату выдачи загранпаспортов в Гагре

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210922/1033264327/Posolstvo-Rossii-v-Abkhazii-nazvalo-datu-vydachi-zagranpasportov-v-Gagre.html

Консульский пункт Посольства России в Гагре работает в летние месяцы для выдачи и замены российских загранпаспортов, а также оказания помощи российским туристам.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Выдача готовых российских загранпаспортов в консульском пункте Посольства России в Гагре будет проходить с 10:00 до 17:00 24 сентября. Об этом сообщается на официальной странице Посольства в Facebook.

Консульский отдел расположен в районном отделении милиции Гагры. Отмечается, что при себе необходимо иметь прежний паспорт.

Гагрский консульский пункт был создан в соответствии с устной договоренностью министров иностранных дел России и Абхазии, достигнутой в ходе визита Сергея Лаврова в Сухум в октябре 2009 года. Пункт открылся в 2010 году и с тех пор функционирует в течение курортного сезона, закрываясь на зимние и весенние месяцы.

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