Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира

В последний раз российская валюта была в топ-20 самых используемых валют мира более шести лет назад. После нескольких лет беспрерывного нахождения в рейтинге рубль в марте 2015 потерял свои позиции.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Рубль закрепился в рейтинге 20 самых популярных мировых валют мира, оставаясь в августе второй месяц подряд в этом списке с долей 0,18% в международных расчетах. Об этом сообщает РИА Новости по данным системы межбанковских переводов SWIFT.

Основной причиной того, что российская валюта вновь закрепилась в рейтинге, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин назвал повышение ключевой ставки Банком России.

"Из-за этого высокая доходность ОФЗ при стабильном рубле является очень привлекательным фактором для международных спекулянтов, старающихся заработать на транзакциях carry trade. Как только рубль начнет слабеть - а это случится, скорее всего, ближе к зиме, - на фоне снижающихся цен на нефть, то и рубль перестанет быть привлекательной валютой и вновь покинет топ-20", - сказал агентству эксперт.

Второй причиной он назвал действия властей по переводу в рубли взаимных расчетов с некоторыми иностранными партнерами, хотя это и медленный процесс.

Первое место среди самых популярных валют в августе текущего года по-прежнему занимал доллар, чья доля за месяц выросла на 0,66 процентного пункта - до 40,04%. На втором месте расположился евро с долей в 37,95% против 38,43% месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов: доля британской валюты за август уменьшилась на 0,27 процентного пункта, до 5,72%.

В пятерку лидеров также вошли японская иена, чей "вес" в международных расчетах снизился на символические 0,01 процентного пункта - до 2,73%, и китайский юань с долей в 2,15% против 2,19% в июле.