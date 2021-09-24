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Новое правительство Афганистана ждет приглашения для визита в Москву

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210924/1033272060/Novoe-pravitelstvo-Afganistana-zhdet-priglasheniya-dlya-vizita-v-Moskvu.html

В настоящее время Москва и Кабул обсуждают возможность визита в Россию делегации нового правительства Афганистана.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Новое правительство Афганистана рассчитывает развивать отношения с Россией на высоком уровне и посетить Москву с визитом, заявил в интервью РИА Новости замминистра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.

"Мы ждем (приглашения для) визита в Москву. У нас нет никаких проблем, мы просим о высоком уровне отношений с правительством России. Так как РФ является важным для нас соседом, и, даст бог, когда придет день, мы станем свидетелям крепких отношений между Кабулом и Москвой", – сказал Муджахид.

В настоящее время Москва и Кабул обсуждают возможность визита в Россию делегации нового правительства Афганистана, но о конкретике говорить еще рано, сообщили агентству в МИД России.

Талибы пришли к власти в Афганистане в середине августа, когда президент бежал из страны и за один день пал Кабул. Обострение ситуации в стране произошло на фоне вывода военных США.

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