Новое правительство Афганистана ждет приглашения для визита в Москву

В настоящее время Москва и Кабул обсуждают возможность визита в Россию делегации нового правительства Афганистана.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Новое правительство Афганистана рассчитывает развивать отношения с Россией на высоком уровне и посетить Москву с визитом, заявил в интервью РИА Новости замминистра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.

"Мы ждем (приглашения для) визита в Москву. У нас нет никаких проблем, мы просим о высоком уровне отношений с правительством России. Так как РФ является важным для нас соседом, и, даст бог, когда придет день, мы станем свидетелям крепких отношений между Кабулом и Москвой", – сказал Муджахид.

В настоящее время Москва и Кабул обсуждают возможность визита в Россию делегации нового правительства Афганистана, но о конкретике говорить еще рано, сообщили агентству в МИД России.

Талибы пришли к власти в Афганистане в середине августа, когда президент бежал из страны и за один день пал Кабул. Обострение ситуации в стране произошло на фоне вывода военных США.