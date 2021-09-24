Распределены мандаты по результатам выборов в Госдуму России

Выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября, одновременно с ними прошли региональные и муниципальные.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила итоговое распределение мандатов по результатам выборов в Госдуму, передает РИА Новости.

"Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ – 57, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, а "Новые люди" – 13", – сказала Памфилова.

По одному месту получили "Родина", "Гражданская платформа" и Партия Роста.

Также в нижнюю палату прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. В Республике Адыгея победил Владислав Резник, в Крыму – Леонид Бабашов.

Выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября, одновременно с ними прошли региональные и муниципальные. ЦИК принял протокол о признании их действительными. Явка составила 51,72 процента. В Абхазии на выборах в Госдуму проголосовало более 14,5 тысячи человек.