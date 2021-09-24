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Голикова спрогнозировала размер маткапитала на 2024 год

© Sputnik / Алексей Майшев
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Sputnik Абхазия
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В настоящее время размер маткапитала равен 483 881 рублю, если в семье появится второй ребенок, выплачивается еще 155 550 рублей.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году прогнозируется в размере 544 301 рубля, на второго – 719 274 рубля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

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"В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала: в 2022 году в случае рождения, усыновления первого ребенка он составит 503 237 рублей, в 2024 году - исходя из того прогноза, который мы сегодня будем обсуждать - 544 301 рубль", - сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.

Она уточнила, что в случае рождения второго и последующего детей размер маткапитала в 2022 году составит 665 009 рублей, в 2024 году – 719 274 рубля.

Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок, с 2020 года право на маткапитал получают семьи с рождением первого ребенка.

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