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Участок трассы Джубга-Сочи затопило из-за дождя

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Абхазия
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Ранним утром в субботу на Сочи обрушился сильный ливневый дождь, по прогнозам метеорологов, интенсивность осадков уменьшится только после обеда.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи в поселке Вардане затопило из-за сильного дождя, транспортное движение остановлено, сообщает Упрдор "Черноморье".

"Залповый ливень, прошедший в предгорьях в районе микрорайона Вардане Лазаревского района Сочи утром в субботу, 25 сентября 2021 года привел к приходу с вышестоящих отметок рельефа, через примыкающие муниципальные улицы большого объема поверхностного ливневого стока на проезжую часть федеральной дороги. В настоящее время движение остановлено", - отмечается в сообщении.

По информации Упрдор "Черноморье", уровень воды нарастал постепенно. Движение по дороге пока невозможно, водителей просят воздержаться от поездок.

Наиболее интенсивные осадки выпали на Черноморском побережье, в Туапсинском районе Сочи и юго-восточных районах края.

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