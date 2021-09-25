14:55 25 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.01
  • EUR85.68
Поиск

Движение по дороге Джубга-Сочи восстановлено

© Sputnik / Виталий Тимкив
Новости
Получить короткую ссылку
73 0 0
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/19/1033279410.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210925/1033279498/Dvizhenie-po-doroge-Dzhubga-Sochi-vosstanovleno.html

Экстренное предупреждение по погоде действует в Сочи до 26 сентября, возможны ливни, смерчи, грозы.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Движение транспорта на дороге Джубга-Сочи восстановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Сочи.

Ранее Упрдор "Черноморье" сообщало, что из -за подтопления на участке в 100 метров федеральнаая дорога А-147 была перекрыта.

"Движение на трассе Джубга-Сочи 147 в Лазаревском районе восстановлено. Перекрытие на участках в районе населенных пунктов Лоо, Вардане и Буу снято", - говорится в сообщении.

Затруднения произошли и на участках дороги в Лоо, машины там проезжали с ограниченной скоростью.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Разжечь огни: фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" в селе Мгудзырхуа
Гарантии жизни: как работает страхование в Абхазии
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться