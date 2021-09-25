Движение по дороге Джубга-Сочи восстановлено

Экстренное предупреждение по погоде действует в Сочи до 26 сентября, возможны ливни, смерчи, грозы.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Движение транспорта на дороге Джубга-Сочи восстановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Сочи.

Ранее Упрдор "Черноморье" сообщало, что из -за подтопления на участке в 100 метров федеральнаая дорога А-147 была перекрыта.

"Движение на трассе Джубга-Сочи 147 в Лазаревском районе восстановлено. Перекрытие на участках в районе населенных пунктов Лоо, Вардане и Буу снято", - говорится в сообщении.

Затруднения произошли и на участках дороги в Лоо, машины там проезжали с ограниченной скоростью.

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