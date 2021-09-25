Путин озвучил задачи, стоящие перед новой Госдумой

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва, сообщает РИА Новости.
Среди них:
- свести уровень бедности до минимума
- улучшить условия жизни, развития, обучения, питания детей в семьях с низкими доходами
- повысить уровень и доступность современного образования и здравоохранения
- продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей.
На встрече с представителями прошедших в Госдуму партий глава государства призвал их безусловно выполнять предвыборные обещания.
По итогам прошедших 17-19 сентября выборов, в состав нижней палаты вошли пять партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, и "Новые люди".
"Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом.