Путин озвучил задачи, стоящие перед новой Госдумой

Президент России Владимир Путин повел встречу с руководством политических партий, прошедших в Госдуму, пожелал всем успеха в работе и дал напутствия.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва, сообщает РИА Новости.

Среди них:

свести уровень бедности до минимума

улучшить условия жизни, развития, обучения, питания детей в семьях с низкими доходами

повысить уровень и доступность современного образования и здравоохранения

продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей.

На встрече с представителями прошедших в Госдуму партий глава государства призвал их безусловно выполнять предвыборные обещания.

По итогам прошедших 17-19 сентября выборов, в состав нижней палаты вошли пять партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, и "Новые люди".

"Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом.