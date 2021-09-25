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Путин озвучил задачи, стоящие перед новой Госдумой

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (40)
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Президент России Владимир Путин повел встречу с руководством политических партий, прошедших в Госдуму, пожелал всем успеха в работе и дал напутствия.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва, сообщает РИА Новости.
Среди них:

  • свести уровень бедности до минимума
  • улучшить условия жизни, развития, обучения, питания детей в семьях с низкими доходами
  • повысить уровень и доступность современного образования и здравоохранения
  • продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей.

На встрече с представителями прошедших в Госдуму партий глава государства призвал их безусловно выполнять предвыборные обещания.

По итогам прошедших 17-19 сентября выборов, в состав нижней палаты вошли пять партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, и "Новые люди".

"Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом.

Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (40)

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