Эксперт оценила потенциал мутаций штамма "мю"

Вариант коронавирусной инфекции "мю" впервые был зарегистрирован в январе в Колумбии. Он уже проявился в 50 странах и входит в перечень разновидностей SARS-CoV2.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Вариант коронавируса "мю" не вытеснит штамм "дельта", он может стать преобладающим в замкнутых, небольших сообществах, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Виргиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что среди главных мутаций штамма "мю" есть свойства, связанные с уклонением от иммунного ответа.

Это вариант вируса может распространиться только там, где нет или очень мало "дельты", считает Баранова.

"Если есть какие-то изолированные анклавы, где вообще никто никогда не болел - вот туда может прийти вариант "мю". Но в Москве, например, не станет "мю" преобладающим штаммом, здесь уже "дельта". Поскольку у "дельты" такое сильное инфекционное преимущество, у "мю" нет шансов там, где уже есть "дельта", - сказала эксперт.

Она пояснила, что "дельту" и "мю" ученые не сравнивали по скорости распространения - таких условий в человеческих популяциях, чтобы два вируса между собой в равных условиях "соревновались" по скорости заражения невакцинированных людей просто не было.