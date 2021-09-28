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Врач назвал симптомы, которые стали чаще встречаться при COVID-19

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1124)
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Во вторую волну эпидемии желудочно-кишечные проявления COVID-19 стали встречаться намного чаще, свидетельствуют данные исследования Роспотребнадзора.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта при COVID-19 стали встречаться чаще, у 10% больных других проявлений болезни может вообще не быть. Об этом заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

© Sputnik / Алексей Куденко
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По ее словам, результаты метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусом показали, что общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, наиболее частыми симптомами были тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. При этом, у 10% пациентов с коронавирусной инфекцией отмечались только желудочно-кишечные симптомы без респираторных нарушений.

Эксперт отметила, что во вторую волну эпидемии желудочно-кишечные проявления COVID-19 стали встречаться намного чаще. И прежде всего, это происходит из-за мутаций вируса.

Органы пищеварения при COVID-19 поражаются из-за повышенной проницаемости слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта вследствие системного воспаления и расстройства микроциркуляции, уточнила Омарова.

В настоящее время ученые рассматривают гипотезу о том, что желудочно-кишечный тракт наравне с органами дыхания может служить "входными воротами" новой коронавирусной инфекции. Ведь при развитии воспалительных процессов в желудке или стрессовых ситуациях его кислотность снижается, а значит, снижается и способность препятствовать дальнейшему проникновению бактерий и вирусов, попадающих в организм вместе с пищей. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1124)

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