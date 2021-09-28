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Талибы планируют применять конституцию времен последнего афганского короля

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210928/1033297538/Taliby-planiruyut-primenyat-konstitutsiyu-vremen-poslednego-afganskogo-korolya.html

Смена власти в Афганистане произошла в середине августа, когда талибы* вошли в Кабул, а затем взяли контроль над всей территорией страны.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-Шаха, кроме положений, противоречащих шариату, заявил и.о. главы минюста Абдул Хаким Шариа. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявлял агентству, что взявшее власть в стране движение "Талибан"* планирует в следующем году сформировать комиссию для разработки новой конституции.

О том, какой свод законов будет использоваться в Афганистане и.о. главы министерства заявил на встрече с послом Китая в стране.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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