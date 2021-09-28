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Рассекречены материалы об убийстве нацистами 47 больных детей на Кавказе

© Sputnik / Алексей Майшев
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Sputnik Абхазия
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В начале Великой Отечественной войны на курорт "Теберда" в Ставропольском крае эвакуировали несовершеннолетних из нескольких санаториев Советского Союза.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Архивные документы об уничтожении нацистами больных еврейских детей в 1942 году на северокавказском курорте Теберда обнародованы в рамках проекта "Без срока давности" управлением ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Материалы касаются уголовного дела в отношении главного врача курорта "Теберда", который находился в Карачаевской автономной области Ставропольского края и был причастен к уничтожению детей еврейской национальности, эвакуированных на курорт из нескольких санаториев Советского Союза, в том числе из Крыма.

Согласно документам, в декабре 1942 года фашистами, оккупировавшими курорт "Теберда", были уничтожены 47 еврейских детей, проходивших там лечение. По поручению нацистов главврач участвовал в составлении списков этих детей. Детям сказали, что их перевезут в черкесский детский дом, и погрузили в герметично закупоренную машину, где они были задушены газом.

"Большинство ребят страдало костным туберкулезом и не могло самостоятельно передвигаться. Машина оказалась так называемой душегубкой, которая использовалась фашистами для отравления людей газом. Удушенные газом больные дети впоследствии были сброшены в Тебердинское ущелье", – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

По свидетельствам очевидцев, шестерых детей удалось спасти: при поступлении в санатории некоторые врачи, опасаясь за жизнь маленьких пациентов, в анкетных данных либо умышленно не заполнили графу "национальность", либо вписали другую.

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