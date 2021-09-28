Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем, нарушения границы не допущено, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

По данным Центра, во вторник российские РЛС засекли над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к госгранице России.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", - сказали в Центре.

Там уточнили, что "после разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования". Нарушения государственной границы России не допущено.