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Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Абхазия
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Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем, нарушения границы не допущено, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

© AP Photo / Vadim Ghirda
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По данным Центра, во вторник российские РЛС засекли над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к госгранице России.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", - сказали в Центре.

Там уточнили, что "после разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования". Нарушения государственной границы России не допущено.

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