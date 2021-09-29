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МИД России прокомментировал удаление немецких каналов RT на YouTube

© Sputnik / Антон Денисов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210929/1033301353/MID-Rossii-udalenie-kanalov-RT-na-YouTube--ochevidnoe-proyavlenie-tsenzury.html

Накануне, 28 сентября, в Международный день всеобщего доступа к информации YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Медиапроект занимал четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика".

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. МИД России назвал удаление немецких каналов RT на YouTube беспрецедентной информационной агрессией и очевидным проявлением цензуры, заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Накануне вечером YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Симоньян назвала закрытие YouTube каналов RT медийной войной против России

"Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга "РТ" подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга "Ютюб", совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны", – говорится в сообщении.

Американская интернет-платформа и немецкие власти своими действиями привели к тому, что 700-тысячная немецкоязычная аудитория в одночасье лишилась выбранного ею источника информации, отмечает внешнеполитическое ведомство.

"Дату реализации плана (не хочется думать, что речь идет об "Инфобарбаросса"), видимо, подбирали с особым цинизмом, учитывая, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации", – говорится в заявлении.

МИД счел необходимым принять симметричные ответные меры в отношении немецких СМИ в России.

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