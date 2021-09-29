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Борис Джонсон

Премьер Британии заявил об улучшении ситуации с поставками топлива на АЗС

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Крупнейшие нефтяные компании Британии 27 сентября заявили, что в стране "вдоволь запасов топлива", и спрос на него вернется к нормальному уровню через несколько дней.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции улучшается, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА Новости.

© REUTERS / Dylan Martinez
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В последние несколько месяцев Британия столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это вынудило нефтяные компании закрыть некоторые автозаправочные станции, что привело к ажиотажному спросу на топливо. Британцы начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет. Очереди на АЗС растянулись на сотни метров, на многих из них не было топлива.

"Мы видим, что ситуация улучшается. Мы слышим от представителей бизнеса, что поставки топлива возвращаются к обычному режиму. Я бы просто призвал всех заниматься своими делами как обычно и заправляться, когда в этом действительно есть необходимость", – заявил Джонсон в распространенном видеоинтервью.

© REUTERS / CARL RECINE
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Он отметил, что власти на данный момент ставят перед собой задачу подготовиться к Рождеству, и это касается не только снабжения топливом АЗС страны, но и всей цепочки поставок.

Крупнейшие нефтяные компании Британии в понедельник заявили, что в стране "вдоволь запасов топлива", а спрос на него вернется к нормальному уровню через несколько дней. Правительство страны тем временем мобилизовало армию, в случае необходимости для доставки топлива на автозаправочные станции привлекут военных водителей бензовозов.

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