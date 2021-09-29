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Водитель "Гелендвагена" открыл стрельбу на трассе в Сочи

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210929/1033302465/Voditel-Gelendvagena-otkryl-strelbu-na-trasse-v-Sochi.html

Инцидент произошел 28 сентября днем на развязке в районе центрального стадиона Сочи.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. В Сочи водитель "Гелендвагена" открыл стрельбу на дороге, сообщается на странице "ДТП Сочи" в Instagram.

"Двое водителей не поделили полосу во время движения транспортных средств, мужчине на "Гелендвагене" с московскими номерами это явно не понравилось. Он решил припугнуть своего обидчика двумя выстрелами из неустановленного оружия, чтобы показать свое превосходство", – отмечается в сообщении.

Стрелявший был задержан сотрудниками полиции на Курортном проспекте, обстоятельства случившегося и подробности конфликта устанавливаются.

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