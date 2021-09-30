Завершилась третья фаза исследований вакцины "Спутник V" для пожилых людей

О регистрации в России первой вакцины от коронавируса "Спутник V" 11 августа 2020 года объявил Владимир Путин. Препарат одобрили на условии проведения пострегистрационных клинических исследований.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Завершилась третья фаза клинических исследований российской вакцины "Спутник V" для пациентов старше 60 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко.

"Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины, идет подготовка сегодня итогового отчета", — подчеркнул глава Минздрава.

Он добавил, что Центр Гамалеи сейчас разрабатывает новые показания к вакцинации.

Всего, по словам Мурашко, первый компонент вакцины получили более 49 миллионов россиян, а обе дозы — более 40 миллионов.

Более 30 тысяч добровольцев приняли участие в пострегистрационных клинических тестах вакцины, часть из них получили вакцину, часть — плацебо. Препарат показал эффективность свыше 90 процентов, при этом он полностью защищает от тяжелых и летальных случаев.

В конце декабря стало известно, что Минздрав одобрил "Спутник V" для людей старше 60 лет. Исследования показали полную безопасность и эффективность для пожилых граждан.