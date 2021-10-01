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В России выявили наибольшее с 19 июля число новых случаев COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik Абхазия
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За все время с начала пандемии в России зарегистрированы 7 535 548 случаев заболевания, темп прироста составляет 0,33%.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. В России выявили наибольшее с 19 июля число новых случаев COVID-19 - 24 522, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

© Foto / предоставил Анатолий Альтштейн
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Согласно данным штаба, 19 июля в стране было зарегистрировано 24 644 случая.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24 522 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 215 (9,0%) без клинических проявлений", – говорится в сообщении.

Подъем заболеваемости коронавирусом в России продлится до середины–конца декабря, в целом волна, которая включает подъем, стабилизацию и снижение заболеваемости, займет пять-шесть месяцев, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По состоянию на 29 сентября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 27775. Выздоровели 22680 человек, скончались 417.

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