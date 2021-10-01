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Суд над М. Саакашвили в Киеве

Экс-президент Саакашвили задержан в Грузии

© Sputnik / Стрингер
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20211001/1033327534/Eks-prezident-Saakashvili-zaderzhan-v-Gruzii.html

Экс-президент Грузии переведен в пенитенциарное учреждение страны. Где именно, был задержан Михаил Саакашвили, не уточняется.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

"Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение", - сказал премьер в пятницу.

По словам премьера, "правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне".

"У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", - отметил Гарибашвили.

Он не уточнил, где был задержан Саакашвили.

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