Экс-президент Саакашвили задержан в Грузии

Экс-президент Грузии переведен в пенитенциарное учреждение страны. Где именно, был задержан Михаил Саакашвили, не уточняется.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

"Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение", - сказал премьер в пятницу.

По словам премьера, "правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне".

"У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", - отметил Гарибашвили.

Он не уточнил, где был задержан Саакашвили.