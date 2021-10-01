Экс-президент Саакашвили задержан в Грузии

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии, пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
"Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение", - сказал премьер в пятницу.
По словам премьера, "правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне".
"У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", - отметил Гарибашвили.
Он не уточнил, где был задержан Саакашвили.