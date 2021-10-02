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Число летальных случаев с COVID-19 в США превысило 700 тысяч

© AP Photo / Nati Harnik
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1126)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20211002/1033329760/Chislo-letalnykh-sluchaev-s-COVID-19-v-SShA-prevysilo-700-tysyach.html

Высокие темпы заражения коронаврусом в настоящее время фиксируются в Бразилии и ряде стран Европы.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. По данным университета Джонса Хопкинса, число смертей с коронавирусом в США превысило 700 тысяч, сообщает РИА Новости.

Всего в США выявлено более 43,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 700 258 пациентов.

Университет суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

С начала пандемии в мире выявлено более 234 миллиона случаев COVID-19, скончались свыше 4 миллионов 700 тысяч человек.

Пандемия новой коронавирусной инфекции была объявлена 11 марта 2020 года.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1126)

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