Число летальных случаев с COVID-19 в США превысило 700 тысяч

Высокие темпы заражения коронаврусом в настоящее время фиксируются в Бразилии и ряде стран Европы.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. По данным университета Джонса Хопкинса, число смертей с коронавирусом в США превысило 700 тысяч, сообщает РИА Новости.

Всего в США выявлено более 43,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 700 258 пациентов.

Университет суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

С начала пандемии в мире выявлено более 234 миллиона случаев COVID-19, скончались свыше 4 миллионов 700 тысяч человек.

Пандемия новой коронавирусной инфекции была объявлена 11 марта 2020 года.