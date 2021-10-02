Число летальных случаев с COVID-19 в США превысило 700 тысяч

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. По данным университета Джонса Хопкинса, число смертей с коронавирусом в США превысило 700 тысяч, сообщает РИА Новости.
Всего в США выявлено более 43,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 700 258 пациентов.
Университет суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.
С начала пандемии в мире выявлено более 234 миллиона случаев COVID-19, скончались свыше 4 миллионов 700 тысяч человек.
Пандемия новой коронавирусной инфекции была объявлена 11 марта 2020 года.