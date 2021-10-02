Дом турецко-российской дружбы открылся в Анкаре

Дом был открыт по инициативе и на средства жителя столицы Турецкой Республики Эрола Угурлу, награжденного медалью Пушкина.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. В Анкаре торжественно открыли Дом турецко-российской дружбы, сообщает РИА Новости.

Открытие Дома - частная инициатива жителя Анкары Эрола Угурлу, ранее указом президента России Владимира Путина он был награжден медалью Пушкина за большой вклад в сближение и взаимообогащение культур российского и турецкого народов.

Дом турецко-российской дружбы разместился в историческом здании, которому около 250 лет.

"Построенное из камня и дерева, оно состоит из множества комнат, лестниц, переходов и больше похоже на лабиринт. Теперь здесь будет размещен выставочный комплекс с работами художников и скульпторов из России, Белоруссии и других стран СНГ. Особенностью интерьера является цвет его оформления – синий, бордовый, зеленый, с вкраплениями элементов сусального золота", - отмечает корреспондент агентства.

По словам Угурлу, за основу оформления были взяты интерьеры Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге.

"Это значимое событие. Этот дом – большой вклад в развитие российско-турецких отношений, дружбы и сотрудничества между нашими странами. Вклад, который вносит наш личный друг господин Эрол. За этот вклад в укрепление российско-турецкого сотрудничества он награжден медалью Пушкина. Это серьезная награда. Для меня честь вручить ее нашему другу", - сказал на церемонии открытия посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

"Я лично был свидетелем создания этого дома. Деятельность Эрола Угурлу заслуживает высшей оценки. Раньше я работал в Каппадокии, куда приезжают российские туристы. Однако в Анкаре их почти нет. Надеюсь, что этот дом будет способствовать тому, что традиционный маршрут российских туристов отныне будет включать и Анкару", - заявил вице-мэр турецкой столицы Бекир Одемиш.

На церемонии открытия выступили также глава представительства Россотрудничества в Турции Александр Сотниченко, посол Белоруссии в Анкаре Виктор Рыбак, глава муниципалитета Алтындаг Анкары Асым Балджи, представители российской и турецкой общественности.

После церемонии открытия гости смогли оценить борщ и другие традиционные русские и белорусские блюда.